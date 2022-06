Meninos da Vila resolvem, e Santos quebra tabu contra o Juventude de virada

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 47 minutos do primeiro tempo, o Santos perdia por 1 a 0 e era dominado pelo Juventude no Alfredo Jaconi. Em um lance despretensioso no meio-campo, porém, tudo mudou. Yuri entrou forte de carrinho em Jhojan Julio e foi expulso após checagem do VAR. Na etapa final, o time alvinegro virou e venceu por 2 a 1, nesta terça-feira (14), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Juventude abriu o placar com Ricardo Bueno e atuava bem até ficar com um a menos. No segundo tempo, o Santos fez valer a superioridade numérica e acuou os mandantes. Eduardo Bauermann e Marcos Leonardo fizeram os gols da virada.

Marcos Leonardo atuou no último domingo pela seleção brasileira sub-20 e foi direto do Espírito Santo para Caxias do Sul. Ângelo, de volta após lesão na coxa, jogou os minutos que podia e deu a assistência para o camisa 9. Os Meninos da Vila decidiram outra vez.

O Santos conseguiu a primeira vitória como visitante no Brasileiro e pôs fim a uma sequência de seis jogos sem os três pontos. O time alvinegro agora é o sexto colocado, com 17 pontos, e aguarda pelos demais resultados da rodada. O Juventude segue na vice-lanterna, com dez, três acima do Fortaleza.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Red Bull Bragantino no sábado (18), na Vila Belmiro. O Juventude visitará o Atlético-GO no domingo (19).

Bruno Oliveira entrou no intervalo e, mais uma vez, melhorou o desempenho ofensivo do time alvinegro. Ângelo e Marcos Leonardo também entraram bem e construíram o segundo gol. O trio pede passagem no Santos. Vale destacar também a atuação importante de Jhojan Julio.

Auro esteve inseguro e saiu no intervalo. Já Goulart foi extremamente discreto novamente. O camisa 10 pouco criou e foi substituído no segundo tempo.

O Santos esteve mal até a expulsão de Yuri no fim do primeiro tempo. Com um a mais, o Santos melhorou e passou a dominar o jogo. O Juventude mal passou do meio-campo na etapa final.

Depois de jogar no último domingo pela seleção brasileira sub-20, Marcos Leonardo começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo. Ângelo também foi colocado na etapa final após retornar de lesão na coxa contra o Atlético-MG e ainda não estar 100%. Ângelo deu a assistência para Marcos virar o jogo em Caxias.

Como publicou o UOL Esporte na manhã desta terça-feira (14), Maicon era dúvida para a partida em razão de desconforto muscular. O zagueiro foi para o "sacrifício", sentiu dor na coxa e precisou sair para a entrada de Emiliano Velázquez logo aos 14 minutos de jogo.

Eduardo Bauermann fez seu gol após muita insistência. Gol anulado, bola na trave, defesas do goleiro. O zagueiro marcou pela segunda vez com a camisa do Santos e comemorou demais em Caxias do Sul.

JUVENTUDE

César; Rodrigo Soares (Oscar Ruiz), Thalisson Kelven, Rafael Forster e William Matheus; Yuri, Jadson, Chico (Paulinho Moccelin) e Capixaba (Paulo Henrique); Pitta (Darlan) e Ricardo Bueno (Vitor Gabriel). T.: Eduardo Baptista.

SANTOS

João Paulo, Auro (Bruno Oliveira); Maicon (Emiliano Velázquez), Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinicius Zanocelo (Ângelo) e Ricardo Goulart; Lucas Braga, Jhojan Julio e Rwan (Bryan Angulo). T.: Fabián Bustos

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Ivan Carlos Bohn (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Paulinho Moccelin (JUV); Auro (SAN)

Cartão vermelho: Yuri (JUV)

Gols: Ricardo Bueno (JUV), aos 25'/1ºT; Eduardo Bauermann (SAN), aos 11', e Marcos Leonardo (SAN), aos 31'/2ºT.