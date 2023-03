Meninos da Vila decidem, Santos bate Iguatu e avança na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Iguatu-CE por 3 a 0, nesta quinta-feira (9), na Vila Belmiro, pela segunda fase da Copa do Brasil de 2023. O Alvinegro praiano se impôs diante do adversário que está na Série D e contou com Meninos da Vila sendo decisivos para avançar no torneio.

Os gols foram marcados por Lucas Barbosa, aos 16 minutos, e por Marcos Leonardo, aos 33 da primeira etapa e aos 31 do segundo tempo. Lucas Lima chegou à sua quarta assistência ao dar o passe para um dos tentos do camisa 9, que é o artilheiro do Peixe na temporada, com seis gols.

O jogo não teve presença de torcedores devido à punição que o Santos recebeu na última edição do torneio. O clube foi penalizado após um torcedor invadir o campo e agredir o goleiro Cássio no duelo das oitavas de final contra o Corinthians - o próximo jogo do time no torneio também terá portões fechados.

O Peixe vai conhecer seu adversário da terceira fase da Copa do Brasil por meio de sorteio a ser realizado. O duelo acontecerá apenas em abril.

Foi o primeiro e último jogo do Santos em março. Eliminado precocemente do Campeonato Paulista, o time agora só volta a campo no próximo mês.

O JOGO

O Iguatu veio armado na retranca, mas nem por isso deixou de fazer um começo de jogo parelho. O time visitante, inclusive, criou a primeira grande chance da partida em cobrança de falta e obrigou João Paulo a sujar o uniforme.

O Santos, entretanto, conseguiu logo sair na frente e ampliou o resultado ainda na primeira etapa. A desvantagem no placar desmontou a estratégia do adversário, que teve que ir atrás do resultado.

O clube cearense acabou perdendo fôlego na segunda etapa e cedeu ainda mais espaço para o Santos, que passou a ter uma avalanche de oportunidades. Marcos Leonardo perdeu duas chances claras de marcar o seu segundo gol na partida.

Ângelo entrou na reta final e deu a assistência para o segundo gol de Marcos Leonardo. O camisa 11 do Peixe, que é o novo alvo do Flamengo, voltou a jogar após ter se machucado na partida contra o Ceilândia, pela primeira fase da Copa do Brasil.

O resultado positivo traz certo alívio para o técnico Odair Hellmann, que lida com críticas e dúvidas no comando da equipe. Após o fracasso no Paulistão, o treinador conseguiu classificar na Copa do Brasil e terá um grande período de trabalho para corrigir o rumo no restante da temporada.

GOL E DESTAQUES

Falta leva perigo. Aos 8 minutos de jogo, Tiaguinho pegou de jeito em cobrança de falta na entrada da área e fez João Paulo pular para impedir o gol.

1x0. Aos 16, Felipe Jonatan recebeu com espaço pela esquerda e mandou um cruzamento na medida para a área. Lucas Barbosa subiu mais alto que os defensores e cabeceou para o chão, superando o goleiro do Iguatu. A comemoração do tento contou com dedicatória em libras.

João Paulo salva. Aos 22, Tiaguinho fez jogada individual pela direita e rolou, de letra, para Dedeco, que arriscou no meio da rua. A bola pegou efeito e ia no cantinho, mas o goleiro do Santos conseguiu espalmar para escanteio.

ML quase amplia. Aos 26, Marcos Leonardo foi acionado na área, girou para cima da marcação e bateu cruzado. A bola desviou no caminho e quase complicou Marcelo, que conseguiu defender no reflexo.

2x0. Aos 33, Lucas Braga evitou a saída da bola, fintou dois marcadores e tocou para Lucas Lima na área. O maestro santista encontrou Marcos Leonardo sozinho, que ampliou de cabeça.

Para fora. Aos 9 do segundo tempo, Marcos Leonardo foi novamente acionado por Lucas Lima na cara do gol, sozinho, mas bateu para longe do gol.

Iguatu desperdiça. Aos 15, Caxito perdeu a principal chance do clube cearense na partida ao cabeçear para fora, na pequena área, após cobrança de escanteio.

3x0. Aos 31, Ângelo saiu em contra-ataque lançou Marcos Leonardo na velocidade. O artilheiro do Peixe mandou por cobertura na saída do goleiro e marcou um golaço.

SANTOS 3 X 0 IGUATU

Santos: João Paulo; João Lucas (Nathan), Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández (Camacho), Dodi e Lucas Lima (Miguelito); Lucas Barbosa (Ângelo), Lucas Braga (Daniel Ruiz) e Marcos Leonardo. T.: Odair Hellmann.

Iguatu: Marcelo; Talisson Calcinha, Regineldo, Max Oliveira (Felipe Félix)e Wender; Guidio (Gleidson), Dedeco e Pedrinho (Alison Araçoiaba); Tiaguinho, Luís Soares e Caxito (João Antônio). T.: Washington Luiz.

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Juiz: Wilton Pereira Sampaio

Gols: Lucas Barbosa, aos 16, e Marcos Leonardo, aos 33min do primeiro tempo; Marcos Leonardo, aos 31min do segundo tempo

Cartões amarelos: Messias, Dodi