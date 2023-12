Mendonça nega pedido para suspender decisão que destituiu Ednaldo Rodrigues da CBF

Os desembargadores Gabriel Zéfiro, Mauro Martins e Mafalda Lucchese avaliaram que o MP-RJ não tinha legitimidade para ajuizar a ação do TAC acordado com a CBF em 2022, que abriu caminho para a eleição de Ednaldo.

Apesar da decisão, a ação do PSD contra a decisão do tribunal do Rio continua a tramitar no STF e não foi encerrada. Mendonça solicitou que a AGU (Advocacia-Geral da União) e a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestem sobre o tema.

"Nessa conjuntura, não vislumbro caracterizado, no presente momento, a presença dos requisitos capazes de justificar a concessão da medida de urgência", afirmou o ministro do Supremo.

Segundo o partido, essa suposta violação provoca "impactos profundos em toda sociedade brasileira, afetando mecanismos de defesa do consumidor e de proteção ao patrimônio nacional (futebol), gerando também efeitos nocivos à cadeia produtiva e econômica, com a perda de milhões de empregos".

Ednaldo foi destituído pelo TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) porque a corte anulou o TAC (termo de ajustamento de conduta) firmado entre a CBF e o Ministério Público do Rio de Janeiro que garantia a eleição dele.

