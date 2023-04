Melhor jogadora do mundo volta ao Barcelona após quase 300 dias parada

O período de análise das atuações para o The Best foi de agosto de 2021 a dezembro de 2022.

Neste domingo (30), ela entrou no segundo tempo na vitória do Barça contra o Sporting de Huelva por 3 a 0 pelo Campeonato Espanhol.

Putellas ficou fora de atividade desde julho do ano passado, quando rompeu ligamento cruzado do joelho esquerdo, precisou passar por cirurgia e longa recuperação.

PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - Alexia Putellas, de 29 anos, voltou a jogar futebol. Eleita melhor jogadora do mundo pela segunda vez seguida no prêmio Fifa The Best em fevereiro deste ano, a atleta do Barcelona regressou aos gramados após quase 300 dias afastada por lesão.

