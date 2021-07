Melhor gaúcho, Juventude busca reação contra Atlético-GO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Juventude é o melhor time gaúcho do Campeonato Brasileiro, considerando os jogos disputados até a décima rodada. E para manter esse retrospecto, a equipe alviverde enfrenta o Atlético-GO neste domingo (11), às 11h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O Juventude começou a rodada na 13ª colocação, com 12 pontos, dois a mais que o Internacional. O Grêmio é o lanterna, com dois pontos.

Vindo de derrotas para Bahia e Ceará, o Juventude vai atrás de recuperação em casa, onde venceu três dos cinco jogos disputados. A novidade do time deve ser a presença do meio-campista Guilherme Castilho, que cumpriu suspensão automática.

Do outro lado, o Atlético-GO vem de empate em casa com o Sport. O Dragão possui uma campanha mais robusta, com 14 pontos somados na oitava colocação.

O Juventude deve ter a seguinte escalação: Marcelo Carné; Michel Macedo (Paulo Henrique), Vitor Mendes, Rafael Forster, William Matheus; Elton, Guilherme Castilho, Matheus Jesus; Wescley, Paulinho Boia, Matheus Peixo.

O Atlético-GO deve entrar em campo com o seguinte time: Fernando Miguel; Dudu, Oliveira, Éder, Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas, Baralhas; Arthur Gomes, Lucão, André Luís.

JUVENTUDE X ATLÉTICO-GO

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Horário: 11h (de Brasília) deste domingo (11)

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Premiere