Meia inglês levou mala vazia para colocar taça da Copa e voltará sem nada

Agora, a França se prepara para enfrentar a embalada seleção de Marrocos - que já eliminou Portugal e Espanha nesta Copa do Mundo. A partida será nesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Al Bayt.

Com direito a pênalti isolado de Harry Kane no fim do segundo tempo, a França venceu por 2 a 1 neste sábado e segue viva na busca pelo bicampeonato consecutivo da Copa do Mundo.

Todos os atletas levaram duas bagagens para a Copa, enquanto Declan Rice concentrou todas as suas coisas em uma mala. Com a eliminação, o garoto foi zoado nas redes sociais.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Declan Rice levou uma mala vazia para o Qatar e disse, antes de a competição começar, que levaria a taça da Copa do Mundo 2022 na bagagem extra quando fosse retornar para a Inglaterra. Com a derrota para a França neste sábado (10) e a eliminação nas quartas de final, ele voltará sem nada.

