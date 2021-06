Medina se diz decepcionado com COB por veto a credenciamento de Yasmin Brunet

Medina disse ao jornal O Globo que corre o risco de ser o único surfista brasileiro a ir sem estafe para as Olimpíadas, mas que vai de qualquer forma. "É meu sonho ser campeão olímpico e trazer o primeiro ouro do surfe para o meu país".

De acordo com Medina, o COB alegou questões conceituais internas, preservação de imagem das instituições e do próprio atleta, questões de utilização de recursos das Loterias e também de compliance para impedir o credenciamento de Brunet.

O amigo indicado para o estafe por Italo Ferreira, que não possui um treinador fixo, trabalha como seu assistente, produzindo vídeos das performances que depois são analisadas por eles. Já o companheiro de Tatiana, Jesse Mendes, tem uma carreira consolidada no circuito mundial e disputou as etapas de elite em 2018 e 2019.

Ele afirma ainda que já detalhou ao comitê as atividades desempenhadas por sua esposa, e que King não é do seu estafe fixo. "A Yasmin sempre foi minha primeira opção depois que parei de trabalhar com o Charles. Pensei no Andy se fossem duas vagas".

Para Medina, o fato de Brunet não ter formação técnica nas áreas em que atua com ele não é um impedimento. "Não é pré-requisito ter formação acadêmica para integrar um estafe do surfe. Assim como o Charles não tinha formação nenhuma", disse.

O COB alega que o surfista havia concordado em maio que o australiano Andy King seria o oficial credenciado como seu treinador em Tóquio --ele atuou como técnico do atleta nas últimas etapas do circuito mundial (WSL).

Medina deseja levar Brunet como sua profissional da área técnica, e alega que ela tem funções específicas nas suas provas, como filmar seus treinos e baterias, e também o desempenho dos seus adversários, além de fazer análises estatísticas, "criar estratégias mentais durante a competição", dar suporte nutricional e ajudar com a logística. "Ela possui sim funções e o COB irá me prejudicar muito", afirmou.

