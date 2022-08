Medina não participará de etapa no Taiti e está fora do Mundial de Surfe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A WSL (Liga Mundial de Surfe) divulgou as baterias do primeiro round da etapa de Teahupo'o, no Taiti, sem a presença de Gabriel Medina. O surfista brasileiro, portanto, dá adeus ao Mundial de Surfe 2022, uma vez que este é o último evento antes do WSL Finals.

Medina, que não participou de boa parte das etapas no ano, já não tinha chances de ir para a final da Liga Mundial de Surfe, que acontece no mês de setembro, em Trestles, na Califórnia (EUA).

Tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina se recupera de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho. Ele se machucou no fim de junho, em Saquarema, no Rio Pro. A lesão já o fez perder a etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, há três semanas.

A janela da competição no Taiti será aberta no dia 11 de agosto. Sem o tricampeão Medina, Filipe Toledo, líder do ranking mundial e dono da lycra amarela, e Italo Ferreira, atual número 4 do mundo, são as principais atrações do país nas temidas ondas de Teahupo'o.