SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Medina está a apenas duas baterias de ser tricampeão mundial de surfe. Líder do ranking do Circuito Mundial, o brasileiro tem vaga garantida na grande decisão do WSL Finals, a última etapa da temporada.

Após sete etapas ao longo de 2020-21, o WSL Finals reunirá os cinco primeiros do ranking em Lower Trestles, nos Estados Unidos. Será apenas um dia de competição entre 9 e 17 de setembro, naquele que tiver a melhor condição de ondas.

Medina está garantido na ponta do ranking. Os outros quatro classificados são os brasileiros Italo Ferreira, atual campeão do Circuito e ouro na Tóquio-2020, e Filipe Toledo, o estadunidense Conner Coffin e o australiano Morgan Cibilic. A classificação final dos surfistas no ranking será oficializada ao término da etapa do México, que tem chance de acabar ainda hoje.

O formato do WSL Finals é o seguinte: em baterias únicas, o quinto do ranking enfrenta o quarto na primeira fase; quem vencer, pega o terceiro ranqueado na fase seguinte; o novo vencedor encara o vice-líder do ranking.

Na grande final, o surfista restante duela contra o líder do ranking, que no caso é Gabriel Medina, em melhor de três baterias. Ou seja, Medina precisa vencer duas baterias para conquistar um novo título mundial - ele foi campeão em 2014 e 2018.