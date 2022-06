Medina competiu em casa ainda sem apoio da família pela primeira vez

SAQUAREMA, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Medina teve familiares, parceiros e amigos famosos entre seus torcedores na etapa de Saquarema do Circuito Mundial de Surfe. O brasileiro, porém, foi eliminado logo na segunda rodada e deu adeus ao evento.

Esta foi a primeira vez que o tricampeão mundial de surfe competiu no Brasil desde que aconteceu a briga familiar envolvendo ele, Simone (mãe), Charles (padrasto e ex-técnico) e Yasmin Brunet (ex-esposa).

Resumidamente, as diferenças entre Simone e Yasmin geraram uma crise na família do surfista: Simone fez acusações contra Yasmin e afirmou ter "pena da falta de espírito" de Gabriel. Mãe e filho ainda romperam uma sociedade que tinham juntos. No meio dos conflitos, Gabriel deixou de ser treinado por Charles, a quem o surfista considera como pai, e se aproximou de seu pai biológico, Cláudio.

Nenhum dos familiares citados acima compareceu a Saquarema para torcer por Gabriel na etapa. A irmã, Sophia, não veio porque tem uma competição fora do país. Charles é o técnico dela e também viaja. Simone ficou em Maresias.

Quem apareceu na cidade carioca foi o irmão de Gabriel, Felipe, com a filha e a esposa, Bruna Bordini, a quem Simone já processou por danos morais, mas perdeu a ação.

Felipe é discreto nas redes sociais e não costuma aparecer na mídia. Em Saquarema, ele torceu pelo irmão de dentro do principal camarote da etapa, na areia da praia de Itaúna, e lamentou a cada aéreo errado do irmão Gabriel durante a competição. No primeiro dia, acompanhou tranquilo com a esposa e a filha.

Já no segundo dia, quando Gabriel foi eliminado, estava na companhia de uma tropa de parceiros do surfista, como Fabão, segurança e grande amigo do tricampeão mundial, e o personal trainer Norton Mello.

Eles ficaram na mesma casa que Medina em Saquarema e compartilharam momentos nas redes sociais, como jogos de cartas, tênis de mesa e fotos do pôr do sol.

Quem também dividiu o mesmo teto com Gabriel na cidade foi o surfista americano Griffin Colapinto, atual terceiro colocado do ranking do Circuito Mundial. Ele falou sobre a experiência.

"É muito bom se cercar de boas pessoas. Tem sido muito divertido estar com ele. Tomara que aconteça de novo no ano que vem", disse Colapinto, que, assim como Medina, foi eliminado na repescagem em Saquarema.

TORCIDA NA ELIMINAÇÃO TEVE SCOOBY E PA

A torcida de Medina ganhou alguns nomes ilustres, como os ex-BBBs Pedro Scooby e Paulo André e a skatista Leticia Bufoni.

Scooby e PA acompanharam a bateria que resultou na eliminação junto com o restante dos amigos de Gabriel no camarote. Eles torceram lado a lado. Scooby até reclamou quando o australiano Callum Robson, que venceu Medina nesta sexta-feira (24) na repescagem, recebeu nota acima de 8,00 pontos.

Os dois ex-BBB também se juntaram ao público que pedia aos gritos e com os braços para Medina se posicionar mais à esquerda do mar, onde Robson pegou suas melhores ondas. Mas não adiantou. Assim que Gabriel foi eliminado, PA e Scooby saíram da frente do camarote.