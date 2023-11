Médico reavalia Neymar e vê recuperação 'muito boa' após cirurgia no joelho

O que fez no joelho do Neymar?

"As lesões são individuais. Em geral, existem lesões associadas que podem ser tão importantes, como lesão de menisco. Tudo isso torna o procedimento mais complexo, com o período de recuperação mais lento. Por isso que a gente não fala em prazo".

Médico da CBF, Rodrigo Lasmar realizou a cirurgia e reavaliou o craque do Al-Hilal no domingo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF, por meio do médico Rodrigo Lasmar, fez nova avaliação após a cirurgia de Neymar e ficou feliz com o resultado.

