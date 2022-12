Mbappé quebra silêncio, diz que está focado e assume multas da França

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O atacante Kylian Mbappé decidiu mais um jogo para a França nesta Copa do Mundo. Com dois gols e uma assistência, desta vez na vitória por 3 a 0 diante da Polônia, no estádio Al Thumama, pelas oitavas de final, o francês vem se credenciando cada vez mais a craque do campeonato. Eleito pela terceira vez o melhor em campo, ele falou com a imprensa pela primeira vez depois de um jogo no Qatar.

O francês explicou o motivo de ter perdido as entrevistas quando havia sido eleito o melhor em campo nas vitórias contra a Austrália (4 a 2) e Dinamarca (2 a 1). Por essa razão, a Federação Francesa poderia ser multada, mas o atleta afirmou que irá assumir a responsabilidade, caso as cobranças cheguem.

"Ouvi que a federação seria multada se eu não aparecesse, mas eu disse que pagaria a multa. Não acho que a federação tinha que pagar pelo meu erro", disse o jogador, que ainda se desculpou com os jornalistas pelas ausências anteriores.

"Não é pessoal, não tenho nada contra os jornalistas, mas precisava focar no torneio, no meu futebol, e quando quero concentrar é como eu funciono e por isso não quis vir falar com vocês antes", explicou o atacante.

Mbappé chegou a cinco gols nesta Copa do Mundo, se isolando na artilharia da competição. Porém, ele ressaltou que não se preocupa com a Chuteira de Ouro -prêmio dado ao goleador máximo do torneio - e nem com a Bola de Ouro- dada ao melhor jogador do mundo em cada temporada.

"Para ser honesto, meu único objetivo é vencer a Copa do Mundo, é a única coisa que eu sonho, foi para isso que vim aqui, para vencer a Copa do Mundo. Não pela Bola ou Chuteira de Ouro. Se ganhar ficarei feliz, mas não estou aqui por isso", disse o centroavante.

Mbappé já foi campeão com a França em 2018, na Rússia, ocasião em que marcou quatro gols e foi um dos principais jogadores do torneio. No Qatar, não tem sido diferente: além dos cinco gols, ele deu duas assistências.

Agora, a França aguarda o vencedor do duelo entre Inglaterra e Senegal para conhecer eu adversário das quartas de final da Copa do Mundo. "É a competição dos meus sonhos, estou feliz por estar aqui, quero estar pronto para este torneio e quero ganhar a Copa do Mundo", finalizou Mbappé.