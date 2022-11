Mbappé iguala Enner Valencia na artilharia da Copa do Qatar; veja a lista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kylian Mbappé chegou ao seu terceiro gol neste sábado (26), ao balançar as redes duas vezes contra a Dinamarca, e igualou o atacante da seleção do Equador, Enner Valencia, na artilharia da Copa do Mundo do Qatar.

Com o término da segunda rodada nos Grupos A, B e D, os dois lideram o ranking dos goleadores do Mundial. Argentina e México ainda se encontram às 16h (de Brasília) no encerramento dos jogos do dia de hoje.

Seis jogadores, incluindo Richarlison, do Brasil, vêm na sequência com dois gols marcados. Giroud, parceiro de ataque de Mbappé, também soma dois tentos.

Outros 37 atletas marcaram um gol no Qatar. Craques como Cristiano Ronaldo, de Portugal, e Lionel Messi, da Argentina, estão nessa contagem. Espanha e Inglaterra, que protagonizaram as maiores goleadas do torneio até agora, contam com vários jogadores na relação.

Confira o ranking dos artilheiros da Copa:

3 Gols

Mbappé (França)

E. Valencia (Equador)

2 Gols

Saka (Inglaterra)

Taremi (Irã)

Ferran Torres (Espanha)

Gakpo (Holanda)

Richarlison (Brasil)

Giroud (França)

1 gol

Bellingham, Sterling, Rashford e Grealish (Inglaterra)

Klaassen (Holanda)

Weah (EUA)

Bale (Gales)

Messi (Argentina)

Al-Shehri e Salem Al-Dawsari (Arábia Saudita)

Goodwin (Austrália)

Rabiot (França)

Gundogan (Alemanha)

Doan e Asano (Japão)

Olmo, Asensio, Gavi, Soler e Morata (Espanha)

Batshuayi (Bélgica)

Embolo (Suíça)

Cristiano Ronaldo, João Félix e Rafael Leão (Portugal)

André Ayew e Bukari (Gana)

Rezaeian e Roozbeh (Irã)

Muntari (Qatar)

Dia, Dieng e Diédhiou (Senegal)

Mitchell Duke (Austrália)

Zielinski e Lewandowski (Polônia)

Christensen (Dinamarca)