Mbappé faz gol 150 no Francês, e PSG vence a primeira desde que Neymar saiu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG venceu o Lens por 3 a 1 neste sábado (26), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Francês, no estádio Parque dos Príncipes, na França.

Marco Asensio e Mbappé (duas vezes), para o PSG, e Skriniar, contra para o Lens, marcaram os gols da partida.

A partida marcou o gol 150 de Mbappé no Campeonato Francês. O craque do PSG ainda teve tempo de fazer o 151.

A vitória foi a primeira desde que Neymar saiu. Antes disso, o PSG havia empatado com o Lorient e com o Toulouse, ambos pelo Campeonato Francês.

Com o resultado, o PSG foi para cinco pontos somados, dando um grande salto na tabela de classificação, ocupando o 4º lugar. Já o Lens caiu para 15º lugar, ainda com um ponto somado.

O próximo compromisso do PSG acontece no outro final de semana, no domingo (3), às 15h45 (de Brasília), quando visita o Lion pela quarta rodada da competição nacional. Do outro lado, o Lens encara o Mônaco fora de casa, no sábado (2), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Francês.

O JOGO

O PSG começou o jogo tendo mais a bola no pé, com todos os jogadores de linha no campo de ataque. Com dificuldades para criar, o Lens subiu a marcação para dificultar a saída de jogo dos mandantes.

Quase na metade da partida, o Lens passou equilibrar um pouco mais a posse de bola e ficou com ela por mais tempo. A partir daí, o PSG teve mais dificuldade para encontrar o seu trio de ataque, com problemas no meio-campo.

Perto do final do primeiro tempo, o PSG voltou a trocar passes na intermediária e abrir o placar com Asensio. A equipe da casa estava tendo muita dificuldade para atravessar a defesa do Lens, mas a jogada de Zaire-Emery funcionou.

A volta do intervalo seguiu o mesmo ritmo acelerado do PSG, que ampliou com Mbappé. A equipe começou trocando passes e conseguiu achar uma boa brecha para marcar o segundo.

Depois do segundo gol, o PSG passou a gastar o tempo no últimos minutos. Os jogadores da equipe da casa trocaram passes sem muita pressa, só esperando o apito final.

Ainda que estivesse esperando o final do jogo, o PSG marcou mais um com Mbappé. A equipe ainda lidou com uma tentativa do Lens, que não foi bem sucedida e não levou perigo.

Nos últimos segundos de jogo, o PSG fez um gol contra. No lance, a bola acabou desviando em Skriniar e terminou dentro do gol de Donnarumma, enganado pelo trajeto dela.