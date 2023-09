Mbappé faz dois, PSG goleia Lyon e embala 2ª vitória seguida no Francês

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG venceu o Lyon por 4 a 1 neste domingo (3), pela 4ª rodada do Campeonato Francês, no Parc Olympique Lyonnais.

Mbappé foi o destaque, com dois gols.

Além dele, Hakimi e Asensio balançaram a rede para os visitantes.

Tolisso diminuiu de pênalti no segundo tempo.

O PSG já subiu para a segunda posição, com oito pontos, a dois do Monaco, e chega à segunda vitória seguida depois de um início instável no Francês.

O Lyon, por outro lado, é o último, com somente um

COMO FOI O JOGO

O PSG já começou na vantagem. Após pênalti sofrido por Ugarte, Mbappé converteu, e o time passou a atuar com ainda mais tranquilidade.

O Lyon teve a bola, mas não aproveitou. O PSG ficou só no contra-ataque e, com isso, foi para o intervalo já com a vantagem de 4 a 0.

Tanto Asensio quanto Mbappé receberam às costas da zaga para o terceiro e quarto gols, respectivamente. O sistema defensivo do Lyon não funcionou.

Na segunda etapa, o PSG tirou o pé. O Lyon conseguiu produzir mais e chegou ao ataque, mas sempre parando em Donnarumma. O gol de honra veio de pênalti.