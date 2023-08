Mbappé é reintegrado ao elenco do PSG e cogita renovação, diz TV

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO/SP - O atacante francês voltou a treinar com seus companheiros neste domingo (13), um dia depois da estreia do PSG no Campeonato Francês. A informação é da emissora francesa "RMC Sport".

Mbappé estava treinando com um grupo de jogadores que não deve permanecer no clube francês. A medida foi tomada pelo PSG em julho, depois que o atacante recusou uma renovação de contrato.

Além disso, Mbappé não participou dos jogos de pré-temporada no Japão, e não foi relacionado para a estreia no Campeonato Francês, ontem (12). Sem o atacante francês e sem Neymar, a equipe parisiense empatou sem gols com o Lorient.

Apesar de não participar da estreia, Mbappé assistiu à partida nas tribunas do estádio, ao lado de Dembélé, que foi anunciado ontem pelo PSG.

A reintegração, confirmada pelo clube francês, é vista como um primeiro passo para a renovação do contrato do atleta.

De acordo com o "RMC Sport", Mbappé estaria disposto a estender o vínculo depois de ver o PSG cumprir algumas promessas, como a contratação de reforços de peso.

A ideia do PSG ao estender o vínculo de Mbappé é garantir uma compensação financeira em uma futura negociação do atleta, que pretende deixar o clube em 2024.