Max Verstappen vence GP de Mônaco e assume liderança do Mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Max Verstappen venceu neste domingo (23) o GP de Mônaco, quinta etapa da temporada, e assumiu pela primeira vez em sua carreira a liderança do Mundial de F1.

O holandês da Red Bull, segundo no treino classificatório deste sábado (22), começou a prova em primeiro lugar —Charles Leclerc, pole position, não conseguiu largar— e venceu com vantagem de 8s968 sobre o segundo colocado, Carlos Sainz, da Ferrari. Lando Norris, da McLaren, completou o pódio, na terceira posição.

Esta é a 12ª vitória da carreira do piloto de 23 anos e a segunda da temporada 2021.

Com o resultado, Verstappen alcançou 105 pontos no campeonato, ultrapassando Lewis Hamilton, que chegou em sétimo lugar em Mônaco e tem 101 pontos. O inglês Lando Norris está em terceiro, com 56 pontos.

"É tão especial vencer aqui. Uma corrida incrível", disse Verstappen, que manteve o controle sobre a prova do começo ao fim.

"Você sempre quer ganhar esse grande prêmio. Lembro de quando eu era muito pequeno e já assistia esse grande prêmio, então estou muito orgulhoso."

Charles Leclerc, pole position da prova, bateu na barreira de proteção durante o treino classificatório deste sábado (22) e danificou o eixo esquerdo da sua Ferrari, que não pôde ser reparada até o início da prova.

Valtteri Bottas, que saiu no segundo lugar, teve que abandonar a prova no pitstop, na 31ª volta. Devido a um problema mecânico, a equipe não conseguiu trocar uma das rodas de seu carro.

A Williams atingiu a marca de 750 GPs de sua história na prova deste domingo. Fundada em 1977, a escuderia inglesa é a terceira com mais corridas na categoria, atrás de Ferrari (1.012) e McLaren (884).

Nas arquibancadas espalhadas pelas ruas de Monte Carlo, cerca de 7.500 torcedores (40% da capacidade total) puderam acompanhar a prova —foi a corrida com a maior presença de público no ano. Na abertura do campeonato, no Bahrein, cerca de 4.500 pessoas vacinadas e sem sintomas de Covid-19 puderam ir ao autódromo de Sakhir. Os GPs seguintes, o de Elimia-Romagna e o de Portugal, foram realizados com os portões fechados. Já a disputa na Espanha teve mil espectadores.

RESULTADO FINAL DO GP

1º - M. Verstappen (Red Bull) 78 voltas

2º - C. Sainz (Ferrari) +8.968

3º - L. Norris (McLaren) +19.427

4º - S. Pérez (Red Bull) +20.490

5º - S. Vettel (Aston Martin) +52.591

6º - P. Gasly (Alpha Tauri) +53.896

7º - L. Hamilton (Mercedes) +1:08.231

8º - L. Stroll (Aston Martin) +1 volta

9º - E. Ocon (Alpine) +1 volta

10º - A. Giovinazzi (Alfa Romeo) +1 volta

11º - K. Raikkonen (Alfa Romeo) +1 volta

12º - D. Ricciardo (McLaren) +1 volta

13º - F. Alonso (Alpine) +1 volta

14º - G. Russel (Williams) +1 volta

15º - N. Latifi (Williams) +1 volta

16º - Y. Tsunoda (Alpha Tauri) +1 volta

17º - N. Mazepin (Haas) +3 voltas

18º - M. Schumacher (Haas) +3 voltas

Não completou:

V. Bottas (Mercedes)

Não largou:

C. Leclerc (Ferrari)