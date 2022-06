Max Verstappen lidera primeira sessão de treinos livres do GP do Canadá

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen foi o piloto mais rápido da primeira sessão de treinos livres no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Ele fez o melhor tempo ao cravar 1min15s158; Carlos Sainz, da Ferrari, e Fernando Alonso, da Alpine, vieram logo atrás.

Os carros foram à pista do Circuito Gilles-Villeneuve às 15 horas (de Brasília), após um forte temporal que caiu na Ilha de Notre Dame, em Montreal.

O atual campeão Max Verstappen (Red Bull) vem de vitória no Azerbaijão, lidera o Mundial de Pilotos com 150 pontos e é seguido pelo companheiro Sergio Perez (129). Em seguida estão Charles Leclerc (Ferrari), com 116, e George Russell (Mercedes), com 99 pontos. Nos construtores, a vantagem da Red Bull sobre a Ferrari é de 80 pontos (279 a 199).

A primeira metade do treino foi liderada por Sergio Perez, da Red Bull, que fez o tempo de 1min15s660. Companheiro de equipe do piloto mexicano, Max Verstappen veio logo atrás, a 0.043s.

Lewis Hamilton, que vem enfrentando problemas com o carro da Mercedes, fez o nono melhor tempo. George Russell veio logo atrás, em 12º.

A parte final do treino começou com a Ferrari surpreendendo os adversários, Carlos Sainz, de pneus macios, voou na pista e fez a volta mais rápida (1min15s441) com pouco menos de meia hora para a bandeira quadriculada da tarde de hoje. Perez ficou com o segundo melhor tempo e Charles Leclerc em terceiro.

Minutos depois, após colocar pneus macios em seu carro, Max Verstappen superou Carlos Sainz ao fazer a volta em 1min15s158.

Anfitrião da prova, Lance Stroll fez o quinto melhor tempo a 20 minutos do término da primeira sessão de treinos livres. Enquanto isso, Fernando Alonso pulou para a terceira posição e deixou Sergio Perez e Charles Leclerc para trás.