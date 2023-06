Maurício Barbieri é demitido pelo Vasco após derrota para o Goiás

Maurício Barbieri ficou seis meses no comando do Vasco e acumulou 11 derrotas, 4 empates e 9 vitórias, em 24 partidas.

Durante o jogo, Barbieri foi um dos mais xingados pelos torcedores. Com a derrota, sinalizadores foram jogados em campo e os jogadores do Cruzmaltino deixaram o gramado protegidos pela polícia.

O técnico do Vasco, Maurício Barbieri, foi demitido após a derrota para o Goiás por 1 a 0, nesta quinta (22), em São Januário, no Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.