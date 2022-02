Matheus Nascimento brilha, Botafogo vence Nova Iguaçu e volta à liderança

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo teve atuação apagada, mas Matheus Nascimento brilhou e garantiu o triunfo sobre o Nova Iguaçu por 2 a 0, na noite desta segunda-feira (7), no Engenhão, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O placar foi construído com gols do atacante, que marcou um deles de letra.

Com o resultado, o clube alvinegro chegou a dez pontos e voltou à liderança da tabela —o Vasco tem o mesmo número de pontos, mas com menos saldo de gols. Já o clube da Baixada Fluminense permanece com apenas um, ocupando a lanterna.

Na próxima rodada, o Botafogo encara o Fluminense, na quinta-feira, no Nilton Santos, enquanto o Nova Iguaçu, no mesmo dia, recebe o Boavista.

O time de General Severiano não teve um bom desempenho, e o Nova Iguaçu foi melhor no primeiro tempo. Após substituições na etapa final, a equipe alvinegra melhorou, e venceu com dois gols de Matheus Nascimento, que desencantou na temporada.

O JOGO

O jogo começou com os dois times errando passes e ainda tentando se achar em campo para conseguir construir as oportunidades.

Logo aos nove minutos, Ronald girou e avançou sozinho rumo ao gol. A arbitragem, porém, apontou impedimento do atacante, que estava em posição regular. Nas redes oficiais do clube alvinegro, houve reclamação.

Em certo momento do primeiro tempo, os visitantes tinham mais posse de bola e uma maior presença no campo ofensivo. O Botafogo, por sua vez, demonstrava dificuldades na ligação entre os setores e pouca criatividade para a construção das jogadas.

Com o meio inofensivo, a equipe de Enderson Moreira passou a explorar muito a ligação direta.

No retorno do intervalo, o cenário do duelo não mostrou uma alteração brusca. O Botafogo se mostrava espaçado em campo e errando passes, enquanto o Nova Iguaçu arriscava mais.

Enderson Moreira colocou Erison e Luiz Fernando em campo, e mudou a formação da equipe alvinegra. Pouco depois, Matheus Nascimento desencantou na temporada. Após receber de Jonathan Silva, ele girou e bateu forte para abrir o placar.

Após o gol, o Nova Iguaçu foi para cima na busca do empate e deixou mais espaços ao adversário. Em uma das investidas do Botafogo, Luiz Fernando avançou sem marcação, mas a defesa fez um corte providencial. Pouco depois, Digão assustou Gatito em cobrança de falta.

O Botafogo construiu uma boa vantagem no placar com um golaço de Matheus Nascimento. Após cruzamento rasteiro de Daniel Borges, o atacante completou de letra e mandou para a rede.

Nos minutos finais, a defesa do Botafogo parou, mas Yan correu e, com ela quase fora, mandou para a área. A bola subiu e bateu no travessão. Pouco depois, Dedé teve chance, mas mandou para fora.

Investidor da SAF Botafogo, com 90% das ações, o empresário John Textor publicou uma foto acompanhando o duelo entre Botafogo e Nova Iguaçu, diretamente dos Estados Unidos. O departamento de futebol, inclusive, está em fase de transição para a SAF.

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Andréa Izaura Maffra Marcelino de Sá

Cartões amarelos: Jonathan Silva, Daniel Borges, Matheus Nascimento, Luiz Fernando (BOT); Luis Henrique, Rafinha, Gilberto, Rodrigo Andrade (NIG)

Gols: Matheus Nascimento (BOT), aos 17 e 32min do 2º tempo

BOTAFOGO

Gatito Fernández, Daniel Borges, Kanu, Mezenga e Jonathan Silva (Hugo); Fabinho (Erison), Breno (Barreto) e Raí; Diego Gonçalves. Ronald (Luiz Fernando) e Matheus Nascimento (Kayque). T.: Enderson Moreira

NOVA IGUAÇU

Luis Henrique, Gabriel Pinheiro, Léo (Digão), Gilberto e Rafinha; Vinícius Matheus, Vandinho (Rodrigo Andrade), Dieguinho (Abuda) e Andrey (Yan); Luã Lúcio (Dedé) e Samuel Granada. T.: Carlos Vitor