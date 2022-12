Matheus Fernandes chega ao Palmeiras pela 3ª vez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Emprestado em 2022 ao Athletico-PR, Matheus Fernandes, 24, se reapresenta no Palmeiras em 2 de janeiro. Será a terceira chegada dele ao clube alviverde.

A tendência é que o volante não siga no Alviverde. Testado por Abel Ferreira em 2021, o jogador não agradou e, até por isso, esteve emprestado na atual temporada ao Furacão, onde também jogou pouco com Alberto Valentim e Felipão. Com contrato até 2025 com o Verdão, Matheus é um abacaxi a ser resolvido pela diretoria, já que seus vencimentos, com as luvas contratuais incluídas, giram em torno de R$ 450 mil mensais.

Contratado em 2019 junto ao Botafogo, Matheus chegou ao Palmeiras como craque do futuro. Inicialmente, também sob comando de Felipão, jogou pouco, situação que seguiu com Mano Menezes. No fim daquele ano, após a demissão de Mano, Matheus fez quatro jogos seguidos como titular, com o interino Andrey Lopes, o Cebola.

Ao término da temporada, com 11 jogos pelo Palmeiras, o volante foi surpreendentemente negociado com o Barcelona (ESP), com contrato até 2025: 7 milhões de euros (R$ 35) milhões. Um gatilho por metas que daria mais R$ 20 milhões ao Palmeiras não foi cumprido.

Pelo clube catalão, Matheus nem vestiu a camisa e logo já foi emprestado ao Valladolid (ESP), clube de Ronaldo Fenômeno. Por lá, tampouco conseguiu se firmar. Foram apenas três partidas -apenas uma como titular: derrota por 3 a 1 para o Eibar (ESP), pelo Campeonato Espanhol, em julho de 2020. De volta ao Barcelona, enfim estreou: jogou por apenas 17 minutos. Na vitória por 4 a 0 sobre o Dínamo (UCR), em Kiev, em novembro de 2019, ele entrou no lugar de Pedri e terminou a partida da Champions League em campo. E não jogou mais pelo clube.

A saída de Matheus do Barça, em junho de 2021, foi triste. De acordo com o jornal catalão Sport, o volante foi o único jogador da história recente do clube a não ser apresentado no gramado e passar por entrevista coletiva. O brasileiro, na prática, foi demitido da equipe, já que seu contrato foi rescindido a quatro anos do fim.

Sem clube, Matheus acabaria retornando ao Palmeiras em julho. Conhecido do diretor Anderson Barros da época do Botafogo, foi oferecido a Abel como alternativa para a posição. Mas, com pouca intensidade, ele nunca brigou pela titularidade com Danilo, Zé Rafael, Felipe Melo e Patrick de Paula. E, desse modo, foi emprestado e começou 2022 no Athletico-PR. Após uma passagem seu brilho, o jogador volta novamente ao Palmeiras.