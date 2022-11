Matheus Cunha posta vídeo e lamenta ausência na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a definição dos 26 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar, alguns nomes cotados acabaram ficando de fora. Um deles foi o atacante Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, que se pronunciou após a divulgação da lista final e apareceu bastante chateado pela ausência.

Cunha postou um vídeo onde aparece se lamentando e, aparentemente, chora por não estar entre os convocados. Junto com o silêncio do momento, o atacante desabafou. "Gente, a todos vocês que não param de mandar mensagem, obrigado! Foi sofrido, foi doído e faz parte", declarou o jogador.

Cunha ainda fez questão de elogiar os colegas e reafirmar a torcida pelo hexa no Qatar. "A nossa seleção é espetacular e a concorrência é muito grande. Obrigado de coração pela torcida e torçamos muito pelo hexa!", concluiu.

Convocado pela primeira vez em 2020, Cunha chegou a atuar pela seleção durante o ciclo, mas perdeu espaço e acabou preterido na lista da Copa do Mundo por Pedro, Richarlison e Gabriel Jesus na referência do ataque.

Se destacou com três gols em cinco jogos na campanha do Ouro Olímpico em Tokio 2020 -disputada em 2021- e entrou em campo pela última vez pelo Brasil em junho, na goleada por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul.