Matemática contraria probabilidades e conquista primeiro ouro para a Áustria no ciclismo desde 1896

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A austríaca Anna Kiesenhofer, 30, superou o favoritismo holandês e conquistou a medalha de ouro no ciclismo de estrada neste domingo (25), em Tóquio.

O triunfo de Kiesenhofer é o primeiro da Áustria no ciclismo olímpico desde 1896, quando Adolf Schmal venceu a corrida de 12 horas em Atenas.

Uma das favoritas, a holandesa Annemiek van Vleuten ficou com a prata, terminando a prova com um minuto e 15 segundos de diferença para a campeã. Vleuten protagonizou uma cena curiosa na disputa. Anna Kiesenhofer chegou com tanta antecedência que a holandesa, ao cruzar a linha de chegada, pensou que havia vencido e comemorou, mas foi avisada de que a austríaca já tinha finalizado a corrida.

A medalha de bronze do ficou com a italiana Elisa Longo Borghini.

Ex-triatleta, especialidade que teve de abandonar em 2014 por conta de lesão, a campeã olímpica Kiesenhofer é conhecida por suas qualidades intelectuais: a atleta tem um Máster em Matemática pela Universidade de Cambridge e já trabalhou na área.

Seu currículo no ciclismo era modesto até surpreender e ficar com o ouro nas Olimpíadas Tóquio: campeã austríaca em 2019, somava apenas uma vitória importante no circuito internacional, a Vuelta a la Ardeche, em 2016.

Neste domingo, Kiesenhofer contrariou qualquer probabilidade. A Holanda havia conquistado os últimos dois ouros olímpicos (Rio-2016 e Londres-2012) e os quatro últimos títulos mundiais.

A austríaca, porém, se distanciou do pelotão já nos primeiros quilômetros da prova. A cerca de 30 quilômetros para a linha de chegada, a atleta se encontrava com folga na liderança e confirmou a vitória com mais de um minuto para a segunda colocada.