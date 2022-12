Martinelli diz que está 'arrasado'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, os jogadores da seleção brasileira tentam absorver a derrota nos pênaltis. Vários atletas usaram as redes sociais as redes sociais para desabafar e dar recado à torcida. O atacante Gabriel Martinelli foi um deles.

"É difícil para eu colocar isso em palavras. Estou arrasado por nossa jornada na Copa do Mundo ter terminado dessa maneira. A todos os fãs que nos apoiaram, gostaria de agradecer. Ouvir todos vocês nos estádios e ver os vídeos de vocês em casa é algo que eu nunca esquecerei. Aprendi muito com esta Copa do Mundo, mas sei que, como país, voltaremos mais fortes", escreveu o jogador do Arsenal em publicação no Instagram.

Gabriel Martinelli não foi utilizado por Tite no confronto entre Brasil e Croácia. Além de escalar os titulares Neymar, Raphinha, Vinícius Jr e Richarlison, o técnico colocou Antony, Rodrygo e Pedro no decorrer da partida. Portanto, o jogador do Arsenal foi o único atacante à disposição que não entrou em campo.

Martinelli atuou em três jogos nesta Copa do Mundo, sendo titular na derrota contra Camarões e saindo do banco contra Sérvia e Coreia do Sul. O jogador não participou de nenhum gol no torneio.

A seleção brasileira deixou o Qatar neste sábado. A maioria dos jogadores embarcou para Londres, incluindo Martinelli, que defende o Arsenal, clube da capital britânica.