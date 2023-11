Martine e Kahena vencem ouro no Pan e vão a Paris em busca do tri

SANTIAGO, CHILE, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Martine Grael e Kahena Kunze são campeãs da classe 49er FX nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023. Com 22 pontos somados, a dupla brasileira coroou a vaga em Paris-2024 já garantida na quinta-feira com a segunda medalha de ouro em Pans. Em oito meses, elas buscarão o tricampeonato olímpico.

As bicampeãs olímpicas largaram bem, e foram perseguidas por Alexandra Ten e Mariah Millen, do Canadá. Experientes, Martine e Kahena deixaram as adversárias para trás e administraram a liderança com vantagem.

Além de Martine e Kahena, outros brasileiros disputaram finais na vela hoje. O país garantiu mais uma medalha de ouro na Fórmula Kite.

Fórmula Kite

O Brasil faturou medalha de ouro com Bruno Lobo na Fórmula Kite. O atleta de 30 anos conquistou o bicampeonato pan-americano na categoria.

Lobo chegou à medal race com larga vantagem na primeira colocação. O brasileiro venceu todas as regatas exceto uma, que não disputou.

Bruno já está garantido em Paris-2024. A Fórmula Kite estreará no programa olímpico, e o brasileiro sonha com a conquista de medalha.

Na categoria feminina, Maria do Socorro Reis não subiu ao pódio. A brasileira terminou a regata na segunda posição, mas acabou 4 pontos atrás da colombiana Maria Rojas, medalhista de bronze.

49er masculina

Na Medal Race 49er masculina, Marco Grael e Gabriel Simões largaram bem e ficaram atrás de Estados Unidos e Uruguai, mas tiveram o Canadá na cola. Na reta final, a dupla brasileira acabou ultrapassada por todos e terminou a regata em último.

Com isso, o Brasil acabou em quinto lugar no geral, com 51 pontos perdidos.

A medalha de ouro ficou com Barrows e Henken, dos Estados Unidos, que chegaram a 26 pontos perdidos hoje com o fim da competição na categoria 49er. Os uruguaios Hernan Umpierre e Fernando Diz terminaram em segundo lugar, garantindo a prata e os canadenses William Jones e Justin Barnes fecharam o pódio.