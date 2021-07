Martine e Kahena terminam regatas do dia com o 5º lugar na classe 49er.FX

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As atuais campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze conseguiram se manter dentro do top 10 da classe 49er.FX da vela nas Olimpíadas de Tóquio. O melhor resultado nesta quarta-feira (28) foi o sexto lugar na sexta regata da competição, resultado que as deixou em quinto no geral.

O resultado mantém Martine e Kahena em posição tranquila para a disputa da Medal Race, no domingo (2), espécie de final com as melhores tripulações (que somam menos pontos perdidos). Elas ainda têm até a última regata, no sábado (31), para se manter entre as dez melhores duplas.

O melhor desempenho do Brasil nas regatas desta quarta-feira (28) foi da dupla Henrique Haddad e Bruno Bethlen, que começaram a competir na classe 470. A primeira regata não foi tão boa, com os dois velejadores chegando apenas em 16º. Porém, os dois conseguiram um terceiro lugar na segunda regata. O resultado colocou-os em 10º na classificação geral da classe.

Quem também se mantém dentro da briga por uma vaga na regata da medalha é Patricia Freitas, que compete pelo RS:X feminino. Contudo, o dia dela não foi dos melhores. Com um 19º lugar na última regata, o 14º lugar que seria descartado entrou na conta. Ela ocupa a 10ª colocação na classe.

Duas classes começaram a competir nesta quarta, ambas com desempenho razoável dos velejadores brasileiros.

A dupla Fernanda Oliveira e Ana Barbachan fez suas duas primeiras regatas no 470 em duplas feminino. Com um 16º na primeira regata e 6º na segunda, elas começaram a competição com um 11º lugar no geral da classe.

Outra classe que começou nesta quarta foi a Nacra, com duplas mistas. Os representantes brasileiros nessa classe são os velejadores Samuel Albrechet e Gabriela Nicolino. Das três regatas disputadas, apenas na terceira eles conseguiram ficar entre os dez primeiros. O resultado deixou-os em 11º na classificação geral.

Por fim, Jorge Zarif, pela classe Finn, disputou a terceira e a quarta regatas. Com um 15º e um 9º lugar, ele terminou o dia com a 13ª colocação na classificação geral.