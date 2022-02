Marta marca no seu aniversário, Brasil toma virada e perde para a França

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil enfrentou a França, no Estádio Michel D'Ornano, em Caen, pela segunda rodada do Torneio Internacional da França neste sábado (19), e perdeu de virada por 2 a 1. O gol do Brasil foi marcado por Marta, justamente no dia do seu aniversário de 36 anos.

No primeiro jogo das brasileiras no torneio (jogo de estreia na temporada de 2022), as comandadas da técnica Pia Sundhage empataram por 1 a 1 com a Holanda, sendo o gol do time canarinho também marcado em cobrança de pênalti pela atacante Marta.

O próximo compromisso do time brasileiro é no dia 22 de fevereiro, terça-feira, quando enfrentam a Finlândia, pela terceira rodada da competição francesa. O Brasil não tem mais chances de títulos após essa derrota.

A partida deste sábado começou com as duas equipes se entregando na marcação e tentando dar o menos espaço possível para as adversárias. A bola ficava mais tempo no meio-campo do que em qualquer outra região do campo.

A Seleção Brasileira saiu na frente com a craque Marta, após a árbitra marcar pênalti em cima de Debinha. Na cobrança, a camisa 10 teve frieza e talento para bater de cavadinha, no meio do gol.

A vantagem do Brasil durou muito pouco. Isso porque, quatro minutos após o gol de Marta, as francesas chegaram ao empate com Katoto, após falha da goleira Letícia e da zagueira Rafaelle (as duas ficaram indecisas e a bola sobrou para a atacante adversária).

As comandadas de Pia mostraram muita dificuldade no primeiro tempo em sair do campo de defesa com tranquilidade. Foram muitos erros de passe e algumas tomadas de decisão erradas, aumentando assim o volume ofensivo das francesas.

As mandantes viraram o placar aos 13 minutos, novamente com a atacante Katoto. Desta vez ela aproveitou cruzamento preciso de Karchaoui, pelo lado direito do campo. A defesa brasileira não foi bem no lance, não conseguindo desviar a bola em nenhum momento.

FICHA TÉCNICA

FRANÇA 2 x 1 BRASIL

Competição: Torneio Internacional da França

Data: 19/02/2022 Hora: 17h10 (de Brasília)

Local: Estádio Michel D'Ornano, em Caen (FRA)

Gols: Marta, do Brasil, aos 18 minutos do primeiro tempo, Katoto, da França, aos 22 minutos do primeiro tempo e aos 13 minutos do segundo tempo.

FRANÇA

Peyraud-Magnin; Cissoko (Perisset); Renard, Tounkara e Bacha (Karchaoui); Geyoro (Dali), Hamraoui e Toletti; Cascarino (Baltimore); Katoto e Diani (Malard). Técnica: Corinne Diacre.

BRASIL

Letícia Izidoro; Antônia (Fernanda), Tainara, Rafaelle e Tamires; Angelina (Duda), Luana (Ana Vitória) , Kerolin (Adriana) e Ary Borges (Giovana); Debinha (Ludmila) e Marta. Tecnica: Pia Sundhage.