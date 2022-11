Marquinhos e Thiago Silva têm conexão que vai além do campo

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A escalação da seleção brasileira pode mudar por decisão de Tite em todos os setores, mas nunca na zaga. Consolidados como dupla há quatro anos, Marquinhos e Thiago Silva chegam à Copa do Mundo do Qatar com uma parceria que vai muito além das quatro linhas.

"Parece que os dois são uma pessoa só e um completa o outro. A deficiência de um é o ápice do outro", diz à reportagem o pai de Marquinhos, Marcos Barros Corrêa.

O tema familiar une Marquinhos e Thiago Silva por causa de um segredo contado pela mãe do zagueiro do PSG, Alina. Assim que o clube francês contratou Marquinhos em 2013, Thiago Silva já era titular e referência da equipe. Aí a mãe do novato procurou o veterano do time para dizer que seu filho era fã dele desde a infância. A diferença de idade entre ambos é de dez anos.

Além desta inconfidência, a mãe de Marquinhos foi além e disse que o filho usou Thiago Silva de exemplo quando enfrentou desconfianças por ser um zagueiro baixinho. Alguma coisa na linha: "se o Thiago Silva está entre os zagueiros mais tops do mundo com essa altura, por que eu não posso?". Marquinhos mede 1,83m e Thiago Silva, 1,81m.

A parceria no PSG durou de 2013 a 2020, quando Thiago Silva foi para o Chelsea. Mas na seleção começou em 2013 e continua até agora, há quatro anos como dupla titular e incontestável. Fora de campo, apesar da distância entre Paris e Londres, a amizade continua.

"O Thiago é como se fosse um irmão mais velho do Marquinhos, a conexão deles juntos é inacreditável", conta Luan Aoás Corrêa, o irmão mais velho original do zagueiro do PSG.

No início da carreira, Marquinhos tentava copiar movimentos corporais e comportamentos com e sem bola de Thiago Silva, em treinos e jogos. O estilo de jogo de Marquinhos foi moldado por querer ser parecido com o futuro companheiro de zaga, jogando sempre de cabeça erguida, compensando a baixa estatura com impulsão e posicionamento, além de saída de bola suave, boa capacidade para lançamentos longos, um contra um firme e sendo um líder dos companheiros da linha defensiva.

"Eles são muito diferentes de personalidade. O Marquinhos é reservado e o Thiago mais expansivo. Mas as características de jogo são semelhantes e acho que é porque os conselhos do Thiago sempre foram bem-vindos para o Marquinhos. Quando eu vejo que eles vão ser titulares na seleção eu fico até mais calmo", diz Luan.

Basta observar os jogos da seleção: tanto Marquinhos, quanto Thiago Silva estão sempre gritando, orientando e gesticulando o movimento dos laterais. E também são difíceis de bater: atuaram lado a lado em 28 dos 50 jogos do Brasil desde 2018, com 22 vitórias, cinco empates e somente uma derrota. Foram só 13 gols sofridos nos jogos como dupla.

Ofensivamente, também chamam atenção: Marquinhos tem cinco gols e Thiago Silva um gol no ciclo para a Copa do Qatar, sendo quase todos de cabeça em jogadas de bola aérea — a única exceção é um gol de pé esquerdo de Marquinhos contra a Venezuela, em junho de 2021, na Copa América. Marquinhos também soma duas assistências no ciclo, uma prova do poder de fogo da zaga da seleção.

"É muito bom para mim ter alguém ao lado que eu conheço bem. Dá para ver isso no entrosamento dentro de campo. Ele é um grande jogador, uma grande pessoa, um grande amigo, um grande irmão. É um pai que tenho no futebol, me ajudou muito, em tantas e tantas coisas que aprendi em questão de posicionamento e leitura de jogo, coisas que olhando e conversando consegui aprender e colher muito", afirmou Marquinhos, em coletiva no domingo (27).

A seleção enfrenta a Suíça nesta segunda-feira, às 13h (de Brasília) e o lateral-direito Danilo não vai jogar porque está lesionado. Éder Militão — que na zaga não tem espaço — deverá ser o titular da lateral direita. Com mudanças no sistema defensivo, é importante ter uma base sólida. Marquinhos e Thiago Silva são garantia disso.