Marquinhos é desconvocado da seleção brasileira e não encara o Peru

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) comunicou nesta terça-feira (7) a desconvocação do zagueiro Marquinhos do grupo que enfrentará o Peru, na quinta (9), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Suspenso contra a Argentina na última rodada, o defensor não atuou nos 6 minutos de duração da partida na Neo Química Arena, suspensa após intervenção de agentes da Anvisa que entraram no gramado.

Apesar de (teoricamente) ter cumprido a suspensão, a CBF não recebeu garantias do Comitê Disciplinar da Fifa de que poderia utilizar o atleta no duelo com os peruanos.

Dessa forma, Marquinhos nem viaja ao Recife para o próximo compromisso das Eliminatórias e retorna ao Paris Saint-Germain (FRA).

O técnico Tite tem à disposição para a defesa os zagueiros Éder Militão, titular contra o Chile e também no jogo suspenso diante da Argentina, Lucas Veríssimo, que iniciou a partida com os argentinos em Itaquera, além de Miranda e Léo Ortiz.

O Brasil enfrenta o Peru na quinta-feira, às 21h30, na Arena Pernambuco. Globo e SporTV transmitem o confronto.