Marinho encerra jejum de gols, e Santos vence o Bragantino na Vila

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos venceu na noite desta quarta-feira (10) o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Autor do gol que abriu a vitória santista, o atacante Marinho voltou a balançar as redes depois de quatro meses. Aos 28 minutos do primeiro tempo, ele aproveitou rebote do goleiro Cleiton em chute de Diego Tardelli e anotou de cabeça o seu quinto gol na competição, o oitavo na temporada.

Já nos acréscimos da etapa final, o próprio Marinho sofreu pênalti após contra-ataque alvinegro. O uruguaio Carlos Sánchez cobrou e ampliou o placar.

Com o triunfo, o Santos do técnico Fábio Carille foi a 38 pontos na tabela do Brasileiro e ganhou fôlego na briga contra o rebaixamento. O Red Bull Bragantino permanece com 49.

SANTOS

João Paulo; Danilo Boza, Luiz Felipe e Kaiky; Marcos Guilherme, Zanocelo, Gabriel Pirani (Vinícius Balieiro), Felipe Jonatan e Lucas Braga (Ângelo); Marinho e Tardelli (Moraes). T.: Fábio Carille

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Edimar; Jadsom, Ramires e Artur; Helinho (Gabriel Novaes), Ytalo e Cuello (Gonzalo). T.: Maurício Barbieri

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Zanocelo e João Paulo (SAN); Jadsom Silva (RBB)

Gols: Marinho (SAN), aos 28'/1ºT; Sánchez (SAN), aos 47'/2ºT