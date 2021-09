Marcus D'Almeida é prata no mundial de tiro com arco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nono colocado nas Olimpíadas de Tóquio, Marcus D'Almeida, 23, conquistou neste domingo (26) a medalha de prata no Campeonato Mundial de tiro com arco, feito inédito para o país.

O carioca disputou a final contra o sul-coreano Kim Woo-jin, que é agora três vezes vencedor da competição (veja um trecho da prova no vídeo abaixo). O torneio foi realizado nos Estados Unidos.

A competição teve a participação dos melhores atletas desse esporte, incluindo os medalhistas de Tóquio -o próprio Woo-jin integrou o trio sul-coreano que venceu a disputa por equipes nas Olimpíadas.

D'Almeida é atualmente o destaque do Brasil no tiro com arco, tendo conquistado medalhas de prata na Copa do Mundo, nos Jogos da Juventude, em 2014 e também no Pan-Americano de 2019.

Neste Campeonato Mundial, ele ainda fez parte da disputa por equipes, que caiu nas quartas de final, e das duplas mistas, com Ane Marcelle. Os dois foram eliminados nas oitavas.

Já equipe feminina do Brasil chegou à semifinal do torneio, melhor desempenho do país até aqui.