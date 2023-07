Marcos Braz descarta Neymar no Flamengo

SÃO PAULO/SP - Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, falou sobre a possibilidade de Neymar vestir a camisa do clube nos próximos anos.

"É uma utopia trazer o Neymar neste momento. E, também, no ano que vem. Há questões financeiras, questões contratuais e empresariais. Ele está numa prateleira diferenciada do futebol mundial", disse Braz ao Metrópoles.

A torcida rubro-negra havia ficado empolgada com a declaração do craque da seleção brasileira. O camisa 10 disse recentemente "também sou Mengão" ao autografar uma camisa do Flamengo de uma criança.

O contrato de Neymar com o Paris Saint-Germain vai até 2027, e sua multa rescisória é de R$ 1,5 bilhão.

Retorno aos treinos

O brasileiro foi liberado para treinar parcialmente com o restante do elenco em um comunicado divulgado pelo PSG nesta terça-feira (18), onde atualizou a situação do seu departamento médico.

Neymar, que vinha fazendo treinos individualizados com bola. O atacante se recupera de uma cirurgia feita no tornozelo realizada em março deste ano.

Segundo o jornal francês L'Équipe, o PSG ficou preocupado com a questão física do brasileiro.

A volta de Neymar ao PSG após as férias no Brasil tem gerado especulações na Europa. Em meio a isso, o futuro do jogador tem sido comentado e especula-se que ele possa ser negociado ainda nesta janela de transferências.