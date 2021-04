Marcelo, do Real Madrid, é notificado em R$ 18 mil por foto sem máscara

De acordo com o programa "Deportes Cuatro", da TV espanhola, Marcelo já pagou mais de 1,1 milhão de euros em multas (aproximadamente R$ 7,4 milhões) nos 14 anos de clube, incluindo multas de trânsito e acordos com o fisco espanhol por evasão de impostos.

A notificação foi decretada depois de o lateral de 32 anos ter postado uma foto em seu Instagram, no último dia 28, na qual aparece com a família em um passeio pela orla de uma praia valenciana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.