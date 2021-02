Marcelo Cabo é o novo técnico do Vasco após vencer o Campeonato Goiano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco agiu rapidamente no mercado e tem um novo técnico. Marcelo Cabo, 54, acertou com o Cruz-Maltino para a próxima temporada e terá a missão de comandar o time na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele assinou contrato até o final do ano e desembarca no Rio de Janeiro na terça-feira (2).

Cabo chega junto aos auxiliares Gabriel Cabo e Fábio Cortez (que estava no sub-16 cruzmaltino) e do preparador físico Tiago Melsert. A primeira atividade será na quarta, no CT do Almirante, durante reapresentação do elenco principal.

No site oficial, o Vasco ressaltou que o técnico tem vivência nos "mais variados cenários futebolísticos" e "se notabiliza por formar equipes intensas, que são competitivas".

"Além do vasto currículo, que inclui vivência dos mais variados cenários futebolísticos, Marcelo Cabo se notabiliza por formar equipes intensas, que são competitivas, independentemente do modelo de jogo e das características de cada competição, característica que o faz se encaixar perfeitamente no perfil estabelecido pelo Departamento de Futebol para a temporada", diz trecho da nota.

As conversas entre as partes já vinham acontecendo e ganharam novos tons neste fim de semana, principalmente após o fim do Campeonato Goiano, competição em que Cabo esteve envolvido até a final. O treinador, inclusive, se despediu do Atlético-GO com o título do Estadual, após vitória sobre o Goianésia, hoje, nos pênaltis. A informação sobre o acerto foi divulgada, primeiramente, pela TV Anhanguera e confirmada pelo UOL Esporte.

"Coração não quer, mas razão pede. Decisão difícil essa de deixar o Atlético-GO. Estou voltando para o Rio, para um time grande", disse o comandante à Radio Sagres, de Goiânia.

O Vasco foi ao mercado após a saída de Vanderlei Luxemburgo, que deixou o clube na última quinta-feira, depois da última rodada do Campeonato Brasileiro.

O Cruz-Maltino chegou a analisar alguns nomes, mas Cabo acabou sendo o eleito pela diretoria como Plano A da lista. Em coletiva na última sexta-feira, o diretor de Futebol Alexandre Pássaro garantiu que a escolha não foi baseada apenas por ter bagagem na disputa da Série B.

"Tanto o Marcelo Cabo, que é um treinador que está sendo analisado, e os outros, não estão sendo estudados por serem treinadores com experiência de Série B. Qualquer nome encaminhado é competente para dirigir o Vasco em qualquer divisão. Pode ser um ativo conhecer a Segunda Divisão, mas não é isso que determina. Vai pesar método de trabalho, como é o time dele", afirmou.

Esta será a primeira experiência de Cabo em um dos clubes considerados grandes. Ele começou a carreira em 2004, no Bangu, e tem um vasto currículo, com passagens por Figueirense, Atlético-GO, Guarani, Vila Nova, dentre outros.