Marçal, do Botafogo, aponta ex-seleção como jogador mais sujo que encarou

"Às vezes, no escanteio, rolava de tudo. Ele dava no peito, às vezes na cara dos caras", disse. "É um jogador que eu não gostava de ver jogar".

"Ele é um bom jogador, mas, naquela época que não tinha VAR, eu acho que ele era um jogador maldoso fora do lance", disse o botafoguense no podcast 'Resenha com Thiago Franklin'.

