Marcada para fim de março, Conmebol suspende eliminatória sul-americana

"O Conselho da Conmebol resolveu suspender a rodada dupla das Eliminatórias para Catar 2022 prevista para março. A decisão segue-se à impossibilidade de contar a tempo e forma com todos os jogadores sul-americanos", disse a entidade em sua conta do Twitter.

As eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo previstas para fim de março foram suspensas. A informação foram dadas pela Conmenbol neste sábado (6).

