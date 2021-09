Maratonista Graciete Santana morre, aos 40 anos, vítima de câncer

"Uma pena que ela tenha perdido essa corrida contra o câncer. O atletismo brasileiro está em luto. Muito triste. Nossos cumprimentos ao marido e treinador, Domingos Alves, a família, amigos, a comunidade do atletismo da Bahia e a grande comunidade de atletismo de fundo. Momento muito triste. Faz a gente refletir muito sobre a importância de viver intensamente e se cuidar porque o risco ao melanoma é grande para quem se expõe ao sol. Fica um alerta para que os atletas tenham muito cuidado", disse o presidente do Conselho de Administração da CBAt, Wlamir Motta Campos.

De acordo com o Globo Esporte, Graciete foi diagnosticada com melanoma severo e vinha passando por tratamento contra o câncer na pele. A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) lamentou a perda precoce da atleta.

