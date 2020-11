Maradona deixa hospital após dez dias internado

O ex-craque de futebol argentino, Diego Maradona recebeu alta do hospital nesta quarta-feira (11). Ele ficou internado por 10 dias e passou por um procedimento para a drenagem de um hematoma do lado esquerdo do cérebro.

De acordo com o R7, Maradona saiu de ambulância direto para uma clínica de reabilitação. Ele vai tratar da dependência de álcool e remédios. Logo depois de completar 60 anos, o craque se mostrou abatido, com quadro de anemia e desidratação e, por isso, foi levado para o hospital. Quando internado, inclusive, ele chegou a sofrer com crise de abstinência.