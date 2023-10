Mano encontra time titular do Corinthians e acaba com revezamento de Luxa

Nomes como Maycon, Giuliano e Romero, desprestigiados com Luxa, ganharam espaço nesse "novo Corinthians". O Timão começa a rodada na 14ª colocação, com 37 pontos, a apenas cinco do Goiás, o primeiro no Z4.

Mano, diante do momento difícil na temporada e luta contra o rebaixamento, priorizou jogadores mais experientes para lidar com a pressão.

Com Mano Menezes, a situação é outra. O novo treinador rapidamente encontrou uma base do time e tenta fazer poucas alterações para encontrar um padrão.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mano Menezes mudou a realidade do Corinthians do ex-técnico Vanderlei Luxemburgo e encontrou um time titular.

