Mané não quis festa no Liverpool após título africano por respeito a Salah

Segundo informações do Canal Plus, o atacante recusou uma pequena festa que o clube inglês lhe teria preparado para celebrar a conquista do CAN pela seleção senegalesa. Isso porque Senegal venceu o Egito na grande final da competição, país defendido por Salah.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sadio Mané conquistou a Copa Africana de Nações pelo Senegal no início de fevereiro, seu primeiro título com a seleção. Apesar disso, o jogador não quis que o Liverpool fizesse uma festa para celebrar por respeito a seu companheiro de equipe Mohamed Salah.

