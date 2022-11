Mané manda apoio a Senegal após cirurgia e corte da Copa

"Muitos de vocês enviaram mensagens de apoio após a minha lesão. Graças a Deus a cirurgia que fiz no meio da semana deu certo. Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer e mostrar o meu apreço a todos vocês. Nesta segunda-feira, nosso querido país disputará a Copa do Mundo. Tenho certeza que os Lions vão transcender e abordar cada jogo como uma verdadeira final", começou o craque.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estrela de Senegal, o atacante Sadio Mané, do Bayern de Munique, se pronunciou após ser cortado da Copa do Mundo do Qatar por causa de uma lesão na fíbula da perna direita.

