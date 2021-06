Mancini é regularizado e estreia à frente do América-MG contra o Juventude

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Vagner Mancini teve seu nome regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quarta-feira (23) e poderá estrear no comando do América-MG já nesta quinta (24), às 16h, em confronto com o Juventude.

Após passagem frustrada pelo Corinthians, por quem foi demitido em 16 de maio, Mancini foi anunciado pelo América no último final de semana com a missão de substituir Lisca, que encerrou sua passagem pelo clube mineiro com feitos históricos, como a ida às semifinais da Copa do Brasil.

O novo técnico assistiu à derrota do América para o Palmeiras no domingo (20), no Allianz Parque, e deu a início à preparação para a estreia na terça (22). Em relação ao último jogo, ele não terá Ademir, lesionado. Matheus Cavichioli, com Covid-19, segue fora.

O primeiro compromisso de Mancini será diante de um adversário considerado direto no Brasileiro, também recém-chegado à Série A e que vem de vitória na competição. Na rodada anterior, o Juventude venceu o Sport em casa, deixando o Z-4 da tabela.

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 16h (de Brasília) desta quinta-feira (24)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Transmissão: Premiere