Manchester United afasta Greenwood, acusado de agressão e violência sexual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mason Greenwood, 20, atacante do Manchester United e da seleção da Inglaterra, foi acusado de agressão e violência sexual pela namorada dele, Harriet Robson. A modelo divulgou nas redes sociais um vídeo em que aparece com marcas roxas pelo corpo e com a boca ensanguentada.

Na legenda do vídeo, a modelo escreveu: "Para todos aqueles que querem saber o que Mason Greenwood faz comigo de verdade".

Em nota, a equipe inglesa anunciou o afastamento do jogador e disse que ele não voltará a jogar ou treinar "até segunda ordem".

Num primeiro comunicado antes de informar Greenwood seria afastado, o time inglês informou que tinha tomado conhecimento das imagens e da acusação. "Não comentaremos até que os fatos estejam claros. O Manchester United não tolera qualquer tipo de violência", disse o clube.

Pouco depois do anúncio, a polícia da cidade de Manchester prendeu um homem de 20 anos por "suspeita de estupro e agressão", de acordo com a rede britânica BBC. As autoridades não confirmaram o nome do suspeito, mas informaram que a ação se deu após analisar "imagens e vídeos de mídia social postados por uma mulher relatando incidentes de violência física".

Os tabloides The Sun e Daily Mail afirmam que o homem detido é de fato Mason Greenwood. De acordo com um porta-voz da polícia, citado pela British Press Association, foi aberta "uma investigação para esclarecer as circunstâncias do ocorrido".

Veículos da imprensa britânica dizem, também, que vários jogadores importantes do clube deixaram de seguir o atacante na rede social. São citados, por exemplo, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Rashford, Maguire, Sancho e Pogba.

A Nike, que patrocina o jogador, também se pronunciou.

"Estamos profundamente preocupados com as alegações perturbadoras e continuaremos a monitorar a situação de perto", disse o comunicado da empresa de material esportivo.