Manchester City vira sobre o Arsenal e segue com boa vantagem na ponta do Inglês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Arsenal por 2 a 1 na manhã deste sábado (1º), em Londres. Com o resultado, a equipe de Pep Guardiola, líder isolada do Campeonato Inglês, chegou aos 53 pontos, 12 de vantagem sobre o Chelsea, segundo colocado, que tem um jogo a menos. A equipe do norte da Inglaterra atingiu ainda a marca de 11 vitórias seguidas na competição. A última vez que perdeu foi em 30 de outubro, para o Crystal Palace, por 2 a 0. Neste sábado, o Arsenal saiu na frente, aos 30 minutos do primeiro tempo, com Saka, após assistência do brasileiro Gabriel Martinelli. Mahrez empatou a partida após converter pênalti, marcado apenas após consulta ao VAR, aos 11 minutos do segundo tempo. Já nos acréscimos, aos 47, Rodri virou o jogo. De Bruyne cruzou na área e a zaga do Arsenal conseguiu travar finalização de Laporte, mas a bola sobrou para o espanhol mandar para as redes. Como é característica dos times de Pep Guardiola, o City ficou muito mais com a bola --71% a 29%-- e finalizou mais que o dobro de vezes do rival (15 a 7). Trocou, ainda, 632 passes, contra 247 da equipe londrina. O Arsenal, porém, que vem em boa fase --eram quatro vitórias seguidas no Inglês até este sábado-- não jogou mal, e teve chances de fazer mais gols, uma delas com Gabriel Martinelli, que errou uma finalização com o gol vazio. A expulsão de outro brasileiro, Gabriel Magalhães, porém, aos 15 do segundo tempo, fez a partida pender ainda mais para o lado da equipe de Manchester. A próxima partida do City no Inglês é justamente contra o vice-líder Chelsea, em casa, no dia 15. O Arsenal, quarto colocado na competição com 35 pontos, visita o rival Tottenham no dia seguinte. Antes, porém, tem compromisso pelas semifinais da Copa da Liga, contra o Liverpool, nos dias 6 e 13. O City já foi eliminado desta competição.

