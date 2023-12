Manchester City vence e encara Fluminense na final do Mundial de Clubes

O desafio para o Fluminense é grande, já que o Manchester City é um dos melhores times do mundo. No entanto, o tricolor carioca tem um bom time e pode surpreender.

Na semifinal, o Fluminense venceu o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, com gols de Jhon Arias e John Kennedy. Já o Manchester City venceu o Urawa Red Diamonds, do Japão, por 3 a 0.

Manaus/AM - O Fluminense e o Manchester City vão disputar a final do Mundial de Clubes da FIFA, na próxima sexta-feira, às 15h (de Brasília). O jogo será realizado no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

