Manchester City vence Crystal Palace e pode ser campeão do Inglês amanhã.

Depois de poucas jogadas de perigo, o primeiro "gol" saiu aos 35 minutos e foi criado por brasileiros. Fernandinho lançou Gabriel Jesus, que se infiltrou por trás da zaga e balançou as redes de Guaita. O lance, no entanto, foi anulado por impedimento.

A partida começou bastante lenta e com os times sendo freados na região do meio de campo.

Com o resultado, a equipe comandada por Pep Guardiola chegou aos 80 pontos e pode ser campeã do torneio pela sétima vez neste domingo (2), caso o Manchester United seja derrotado pelo Liverpool.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atuando fora de casa, o Manchester City fez uma nova vítima e se aproximou ainda mais do título do Campeonato Inglês ao vencer o Crystal Palace por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados no 2° tempo por Aguero e Ferrán Torres.

