Manchester City mira contratação de destaque do Leeds, diz jornal

Após trazer Jack Grealish na temporada retrasada por 117,5 milhões de euros (R$ 628,5 milhões na época) - contratação mais cara da história do clube -, o City novamente movimentou o Mercado da Bola com a contratação bombástica de Erling Haaland. E eles querem mais.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com o "The Athletic", o Manchester City quer seguir reforçando seu elenco para a próxima temporada e já tem um nome definido para o meio de campo. Trata-se do volante Kalvin Phillips, de 26 anos, um dos destaques do Leeds United no Campeonato Inglês.

