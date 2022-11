Manaus Vôlei e Nacional lideram grupos na Superliga C

Manaus AM - Após a rodada de partidas pela Superliga C de voleibol masculino, que aconteceu neste sábado, dia 5, em Manaus, os dois grupos que disputam aqui têm lideranças de clubes do Amazonas.

No grupo A, o primeiro lugar está com o Manaus Vôlei, que tem seis pontos e duas vitórias. Ontem, a equipe amazonense ganhou de 3 a 0 do Central Vôlei-PE, com parciais de 25x12; 25x16, 25x18, informa a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV)

A liderança do grupo B, por sua vez, está com o Nacional FC, com 5 pontos e duas vitórias. Ao enfrentar o Maximus Vôlei Uninilton, no sábado, o Nacional venceu por 3 a 2 com as seguintes parciais: 23x25; 14x25; 25x20; 25x14; 12x15.

Nos outros dois jogos disputados no sábado, em Manaus, o Apade-PA bateu o Sarça por 3 a 0, enquanto o Voleibol Alta Floresta-MT derrotou por 3 a 1 o Santa Cruz-PE.

Hoje tem mais uma rodada de quatro partidas pela Superliga C de vôlei.