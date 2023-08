Manaus terá campeonatos de Atletismo, Futebol, Handebol e Jiu-Jitsu neste fim de semana

Manaus/AM - Manaus terá neste fim de semana campeonatos de Atletismo, Futebol, Handebol e Jiu-Jitsu. Confira:

Handebol

O Ginásio Renné Monteiro recebe neste sábado (19), a partir das 9h, a Taça Manaus de Handebol Master 2023. O evento reúne 26 equipes que buscam as melhores colocações no pódio, além de pontuarem no ranking estadual da modalidade.

Organizado pela Liga de Handebol do Amazonas (Liham), a competição conta com a participação de atletas masters experientes na modalidade. Com disputas nas categorias masculinas e femininas (de 37+ a 60+), entre as equipes, estão confirmadas: Fênix Handebol Clube, Itacoatiara Handmaster, Atletico Rio Negro Clube, As Amazonas Handmaster, Marechal E.C Coari e Princesa do Solimões.

Atletismo

A Vila Olímpica de Manaus é palco do Torneio de Atletismo de Manaus, no sábado (19), a partir das 8h. O campeonato serve de preparação para as disputas nacionais, com provas de 100m rasos, 400m rasos, salto triplo, arremesso de peso e lançamento do disco, entre outras.

Jiu-Jitsu

Para os amantes da arte suave, a Arena Amadeu Teixeira recebe neste sábado (19), a partir das 8h, o Campeonato Manaus International Open de Jiu-Jitsu. As disputas acontecerão nas categorias, juvenil, adulto e master. Chancelado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), o evento deve contar com mais de 800 atletas, em duelos nas categorias Gi e Nogi.

Futebol

A Arena da Amazônia recebe a primeira rodada do Campeonato Amazonense de Futebol Sub-08, no sábado (19), a partir das 8h. As partidas iniciam com as disputas entre os times Amazonas e Real Manaus, seguido de Vingadores e Fast Clube, e finalizando a rodada se enfrentam Guerreirinhos e Inter Academy.

No sábado (19), o Estádio Ismael Benigno é palco da disputa entre Nacional FC e Bahia de Feira, a partir das 15h. A partida é válida pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D. Já no domingo (20), a Arena da Amazônia recebe Manaus F.C e Floresta (CE), pela Série C do Brasileirão.

Os ingressos para os jogos da Série C e D podem ser adquiridos no dia da partida nos estádios onde acontecem os confrontos.