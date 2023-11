Manaus sedia neste final de semana ultramaratona na selva

Manaus/AM - Manaus vai sediar, neste fim de semana, de 3 a 5, a Ultra Trail Amazônica, uma das maiores ultramaratonas da América Latina. São três dias de corrida no meio da selva, no modelo Non Stop Survivor (sem parar e o atleta é autossuficiente) para as seguintes distâncias: 13 km, 21 km, 30 km, 50 km, 100 km, 160 km e 255 km (160 km + 95 km).

Com atletas de diversos estados e até de países como EUA e Rússia, a Ultra Trail Amazônica teve um acréscimo de cerca de 3 km devido à vazante.

O objetivo, de acordo com o organizador da corrida, James Junior, é oferecer a vivência com as culturas indígenas e ribeirinhas. Os atletas correm em trilhas na Selva, por praias do Rio Negro, leitos de Igarapés e rios afluentes e por todos os mistérios da floresta.

O evento também contou com uma ação social nos dias 22, 28 e 29 deste mês nas comunidades do Livramento, Julião, Central, Agrovila, Tupé e Aldeia Tautyos.

“Mantivemos toda a nossa programação, inclusive a social, mesmo tendo ficado mais complexa a logística devido à vazante. O apoio da Atem, neste sentido, tem sido fundamental para nós”, explica James Júnior”.

A superintendente de Marketing, Comunicação e ESG do Grupo Atem, Paula Vieira, disse que o evento reúne atletas, maratonistas de vários lugares, buscando superar seus limites, o que tem tudo a ver com os valores da Atem. “Além disso, eles estão dando uma contrapartida social, promovendo ações educacionais em seis comunidades locais, contribuindo com a população”, afirma Paula.